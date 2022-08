Erechim assina contrato para construção do novo Banco de Sangue do município

publicidade

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, assinou, nesta terça-feira, no Salão Nobre da prefeitura, o contrato para a construção da nova sede da Associação Beneficente dos Receptores de Sangue de Erechim, também conhecida como Banco de Sangue. A sede ficará localizada ao lado da Unidade Municipal de Referência em Saúde (antiga UPA) e tem previsão de ficar pronta em 18 meses, a partir da ordem de início das obras. Os investimentos passam de R$ 2 milhões com recursos do programa Investe + Erechim, da Câmara de Vereadores, do governo estadual e de emenda parlamentar.

O presidente do Banco de Sangue de Erechim, Alexandre Lyrio, disse que a assinatura do contrato é um marco histórico. “Estávamos precisando de um espaço maior e a nova sede, com 750 metros quadrados, vai ser três vezes maior que a atual, podendo ser ainda ampliada, e nos dará melhores condições de trabalho e capacidade resolutiva para os próximos 30 anos”, afirma. Segundo Lyrio, com a nova estrutura será possível realizar outros serviços que não são feitos hoje por falta de espaço. “Esta construção é resultado do trabalho de muitas mãos e será um grande diferencial no trabalho do Banco de Sangue”, disse.

“A nova sede do Hemocentro é mais uma obra do programa Investe + Erechim, que vem seguindo a linha traçada desde seu início, para qualificar a saúde pública e, principalmente, cuidar do sangue, da vida e das pessoas. O Banco de Sangue de Erechim será referência no Estado do Rio Grande do Sul, tem máquinas de última geração, e deve ficar pronto em 18 meses, fim do ano que vem”, comentou Polis.

O prefeito enfatizou que a construção da nova sede do Banco de Sangue só será possível devido ao trabalho coletivo de múltiplos atores, entidades, vereadores, empresas e comunidade “Muitas pessoas trabalharam para chegarmos neste momento, na assinatura deste contrato, que envolve um projeto muito complexo. Esta é, seguramente, uma obra estratégica, estrutural, vital para Erechim e região, e só está acontecendo porque nós todos estamos olhando e remando juntos na mesma braçada”, ressaltou.

A assinatura do contrato contou com a presença do vice-prefeito, Flávio Tirello, o presidente da Câmara de Vereadores, Ale Dal Zotto, o presidente do Banco de Sangue de Erechim, Alexandre Lyrio, e Rodrigo Bragagnolo, representante da empresa vencedora da licitação, além de representantes de entidades, comércio, indústria e servidores públicos.

