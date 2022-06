Erechim terá Plano de Mobilidade Urbana Sustentável

publicidade

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, anunciou a empresa vencedora do processo licitatório para construção do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do município. A GO Soluções em Projetos, vencedora da licitação, tem 10 meses de prazo para entregar o trabalho.

Durante a apresentação da vencedora, na tarde desta segunda-feira, Polis ressaltou que o Plano de Mobilidade é um amplo estudo muito esperado pelo município de Erechim, já que existem várias questões diretamente relacionadas ao bem-estar da população, que precisam de respostas. “Este estudo é muito abrangente que vai envolver desde a sustentabilidade econômica, social até ambiental do município, enfim, o futuro de Erechim”, observa.

O prefeito destacou que, neste processo de construção do Plano de Mobilidade, será dado espaço às entidades civis que representam os mais diferentes setores da economia erechinense, indústria, serviços, comércio e da educação. “É fundamental que sejam feitas as audiências para a comunidade, empresas, entidades, contribuírem com a construção do Plano de Mobilidade”, observa. Segundo o coordenador da comissão que elaborou o Termo de Referência do Plano de Mobilidade, Airton Pereira da Silva, o estudo trará propostas de modernização do município, no sentido de humanizar toda a estrutura urbana, tornando Erechim mais seguro, atrativo e melhor para viver.

O secretário de Planejamento, Paulo Jeremias dos Santos afirma que, entre as propostas que o plano vai apresentar, está a integração de diferentes formas de deslocamentos no município, com mais segurança e eficiência. “A construção do Plano de Mobilidade prevê a realização de três audiências públicas para participação da comunidade, entidades, empresas e sociedade civil”, disse.

O Plano de Mobilidade será realizado em quatro etapas. A primeira fará o levantamento de informações; a segunda, diagnóstico e prognóstico; a terceira, diretrizes e propostas; e a quarta a consolidação do Plano de Mobilidade Urbana. O estudo vai apresentar propostas para grandes projetos, como atualização do sistema de transporte coletivo, estudos sobre ciclovias/ciclofaixas e um inventário de todo o sistema viário. Este trabalho está ligado a toda infraestrutura de Erechim, que tem 71,17 quilômetros quadrados de área urbana e área total de 429,17 quilômetros quadrados.

