ERS 330 recebe melhorias no Norte do RS

O trecho da ERS 330 que passa pelos municípios de Tenente Portela, Miraguaí e Redentora, no Norte do Estado, está em obras de manutenção do pavimento. Os serviços, executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Estado, têm como foco os pontos críticos dos 36,48 quilômetros de extensão da via.

Além do asfalto, a pintura da pista também será revitalizada, para que a sinalização fique mais visível aos motoristas. A obra auxiliará o escoamento da produção agropecuária para outras regiões do Rio Grande do Sul. Os trabalhos contam com recursos de R$ 6 milhões e devem ser concluídos em outubro.

