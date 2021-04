ERS 431 tem asfalto recuperado entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul

publicidade

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) finalizou na última semana serviços de recuperação de pavimento na ERS 431, na Serra Gaúcha. As obras corrigiram desníveis na pista em um trecho de dois quilômetros entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul. De acordo com o secretário Juvir Costella, as intervenções têm como objetivo aumentar a segurança na rodovia. "Com o asfalto nivelado, o risco de acidentes diminui de forma significativa", destacou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que o trabalho foi executado conforme o cronograma previsto. "Reunimos esforços para implantar em poucos dias uma nova capa asfáltica, e o resultado é um trecho em melhores condições", afirmou. Para viabilizar as ações na ERS 431, foram investidos R$ 200 mil do Tesouro do Estado.

A ERS 431 é alternativa de trânsito para quem se dirigir para a região da Passo Fundo, desviando da BR 470 que é mais movimentada.