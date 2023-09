Escola Pública de Trânsito é inaugurada com objetivo de preservar vidas

publicidade

Foi inaugurada, na tarde nesta segunda-feira, a Escola Pública de Trânsito do DetranRS. O espaço, localizado na rua Lopo Gonçalves, 555, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, foi criado com o objetivo de fomentar a cultura de segurança e preservação da vida no trânsito. Até então, a escola funcionava na modalidade on-line. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou da solenidade.

Na sede da Escola de Trânsito, serão realizadas atividades presenciais gratuitas, direcionadas a todos os públicos, como cursos, workshops e debates. O local também conta com espaços lúdicos, ideal para as ações com as crianças. Ao todo, são 37 servidores, 25 cursos, sendo um de especialização em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs).

Desde que as atividades remotas da Escola tiveram início, em 2020, já foram 9,9 mil alunos atendidos. “Queremos multiplicar esse número em muitas vezes a partir dessa estrutura, potencializando o atendimento desde as crianças, pois sabemos o poder transformador delas como disseminadoras das mensagens que vamos passar na Escola de Trânsito. Afinal, muitas vezes é a criança que chama a atenção do pai e da mãe para colocar o cinto, por exemplo”, disse Leite.

A diretora institucional do DetranRS, Diza Gonzaga, mencionou que, mais que um local de aprendizado de sinais de trânsito e outros tópicos importantes para o cotidiano, o espaço é uma escola da vida. “Ela vai desenvolver nas pessoas a cultura da preservação da vida no trânsito, para que nossas estradas, avenidas e ruas tenham mais segurança.”

Também presente na cerimônia de inauguração, o diretor-geral do DetranRS, Mauro Caobelli, agradeceu a equipe que se empenhou para a concretização da Escola Pública de Trânsito. “Que esse dia sirva de exemplo a todos nós servidores públicos e cidadãos”, reforçou. O secretário de Segurança Pública do Estado, Sandro Caron, por sua vez, citou que a Escola vem ao encontro das ideias do programa RS Seguro. “Temos como foco a preservação de vidas e integridade física das pessoas. Nosso olhar é, para além das questões que envolvem a parte criminal, para situações dos acidentes de trânsito. No Rio Grande do Sul são quase duas mil mortes por ano e não podemos aceitar números como esse”, salientou.

O governador do Estado mencionou que em breve será lançado um programa para investimentos e infraestruturas nas localidades onde mais ocorrem acidentes, para que sejam feitas intervenções com o objetivo de diminuir essa incidência.