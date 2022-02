Escola Pública de Trânsito lança o projeto Travessia Legal em Caxias do Sul

publicidade

A Escola Pública de Trânsito (EPT) de Caxias do Sul lançou o projeto Travessia Legal. O programa é caracterizado pelo uso de óculos de realidade virtual com software desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), permitindo aos usuários a simulação de travessia de vias urbanas com segurança e respeitando as leis de trânsito.

O idealizador do projeto, Kelvin Kohler, explica que a utilização da tecnologia de realidade virtual ensina às crianças a maneira correta de atravessar vias, sem necessidade de expô-las a riscos. “Esse projeto será aplicado em escolas públicas e privadas, com os estudantes do Ensino Fundamental, e o equipamento a ser utilizado pretende demonstrar situações reais vividas no trânsito. A abordagem utilizada é referente aos conceitos básicos sobre segurança no trânsito e a mobilidade urbana”, destaca Kohler.

Os óculos e o software também estarão disponíveis para a comunidade adulta durante a Festa da Uva, no estande da EPT. A Escola Pública de Trânsito firmou parceria com oito CFCs do município para aquisição do material.

Veja Também