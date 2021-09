Escola Pública de Trânsito retoma cursos presenciais em Caxias

publicidade

Com o avanço da vacinação contra o coronavírus, a Escola Pública de Trânsito (EPT) da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul inicia a retomada de cursos presenciais, o que não ocorria desde março de 2020. Nos dias 21 e 23 de setembro serão ofertadas vagas para os cursos Mecânica de Batom e Superando o Medo de Dirigir. As atividades têm carga horária de três horas, com vagas limitadas. As ações integram a programação da Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro.

O curso Mecânica de Batom ocorrerá no dia 21 de setembro, às 19h. O curso contempla atividades teóricas e práticas, com limite de 20 alunas. Já o Superando o Medo de Dirigir será realizado no dia 23 de setembro, também às 19h, com 25 vagas. A ação contará com a presença do psicólogo William Fiuza. Os participantes deverão estar na SMTTM a partir das 18h45, em ambos os cursos, para a conferência dos dados.

Para se inscrever, é preciso enviar um e-mail para escolatransito@caxias.rs.gov.br informando o nome completo, RG ou CPF e telefone para contato. O inscrito deverá colocar o nome do curso que deseja se inscrever no assunto do e-mail. A Escola Pública de Trânsito confirmará por e-mail nos casos em que a inscrição for validada. Apenas os inscritos que receberem a confirmação da inscrição poderão participar dos cursos, sendo vedada a presença aos demais, ainda que tenham enviado e-mail.

