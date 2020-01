Escolas municipais de Uruguaiana terão professores de inglês para o ensino fundamental

publicidade

Foi confirmado nessa quinta-feira, em Uruguaiana, que a partir do ano letivo de 2020 todas as escolas do Ensino Fundamental contarão com professor de inglês. Foram classificados 16 educadores para atender a rede municipal de ensino. O processo busca qualificar a formação oferecida pelas escolas aos alunos.

“Essa pode ser considerada uma grande conquista da Educação Municipal, pois até então apenas três escolas de ensino fundamental da rede ofereciam a língua estrangeira”, disse o secretário de Educação, Emerson Ortiz. “Hoje as escolas de Educação Infantil do município já contam com aulas de espanhol e educação física. Agora, com a implantação do inglês nas EMEF’s, a administração reafirma o compromisso com a educação de qualidade”, conclui o prefeito Ronnie Mello.