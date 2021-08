Espaços públicos receberão jovens para aprendizagem profissional

publicidade

Um grupo de 30 jovens em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 14 e 24 anos incompletos, integrará projeto-piloto para a realização de vivências práticas da aprendizagem profissional em espaços da prefeitura de Caxias do Sul e Fundação de Assistência Social (FAS). A iniciativa ainda envolve a Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul/Gerência Regional do Trabalho – Caxias do Sul do Ministério da Economia e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RS).

O objetivo é oportunizar que os jovens do curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo ministrado pelo Senac realizem as horas de experiências práticas em espaços da prefeitura e FAS. Nesta primeira etapa, a turma será selecionada pelas equipes de referência dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo, ministrado pelo Senac, tem carga horária total de 1.600 horas-aula, sendo 480 de formação técnico-profissional e 1.120 de vivências práticas. Nos espaços da Prefeitura de Caxias do Sul e da FAS, cada jovem será acompanhado por monitor responsável, que orientará e acompanhará as atividades desenvolvidas, realizando avaliações sistemáticas e informando o Senac sobre o desempenho do aprendiz. Os jovens e suas famílias permanecerão acompanhados pelas equipes de referência dos serviços da rede socioassistencial.

A prefeitura receberá 19 jovens, que desenvolverão atividades como atendimento ao público e telefônico, encaminhamento de correspondência, lançamento de dados em diversos sistemas, pesquisa e localização de processos e dados, entrega e busca de documentação em diversos setores, entre outras atividades. Os demais atuarão em atividades nos seis CRAS, dos dois Centros de Referência Especializado de Assistência Social e na sede administrativa da FAS. A avaliação do projeto-piloto se dará de forma sistemática e continuada por todos os órgãos e instituições envolvidos, observando os parâmetros dos processos do Senac.

