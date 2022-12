Estância Velha apresenta projeto da construção da Rua Coberta

publicidade

A Prefeitura de Estância Velha apresentou nesta semana o projeto da construção da Rua Coberta com o intuito de fomentar ainda mais o turismo e criar um espaço amplo e coberto para realizar eventos públicos, bem como atividades culturais, independente de condições climáticas. O prefeito Diego Francisco garante que a obra vai estimular o comércio local, atraindo consumidores de outros municípios.

Conforme o projeto, a Rua Coberta ficará localizada na rua Portão, ao lado da Praça 1º de Maio, com uma extensão de 70,4 metros e largura de 13,5 metros. A localização estratégica cria a conexão entre a Praça 1º de Maio e a Travessa Emílio C. Winter (popular Calçadão). O trânsito não sofrerá nenhuma alteração no trecho, exceto em dias de atividades culturais, o que já é habitual. A previsão é de que em junho de 2023 já aconteça a próxima etapa do projeto, que é a fase licitatória.

“Queremos transformar a nossa cidade numa referência da região em qualidade de vida da sua comunidade, por isso, estamos trabalhando em várias frentes. Agora, vamos iniciar a construção da Rua Coberta, para fomentar o turismo e estimular o comércio estanciense”, explica o prefeito Diego Francisco.