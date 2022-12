Estância Velha modifica acesso a cidade e revitaliza pórtico

publicidade

A Prefeitura de Estância Velha inaugurou a obra de revitalização junto ao pórtico de acesso a cidade para oferecer mais segurança e também melhorar a mobilidade de motoristas e pedestres que passam pelo município. Localizado no principal acesso à cidade, no bairro Rincão dos Ilhéus, a região que abrange também a BR-116 e ERS-239, passou por um processo de readequação e melhorias.

Em um primeiro momento, foi realizado o fechamento do cruzamento no acesso a ERS-239 que existia no local. Muitos acidentes eram registrados no trecho e a medida ajudou a solucionar o problema. Depois, foram efetuadas trocas de lâmpadas em 18 pontos de luz, além da instalação de 15 novos pontos, com lâmpadas LED. Melhorias na iluminação na pista principal, nas alças de acesso e na saída da BR-116 também foram realizadas.

A obra também buscou melhorias para os pedestres. Foi realizada a instalação de passeio público em ambos os lados das alças de chegada e saída da cidade. Também foi implantado um novo canteiro no eixo central (RS-239/Av. Presidente Vargas) em que está instalado o pórtico.

O projeto de revitalização do trevo de acesso a Estância Velha foi realizado pela arquiteta Muriel Dilly. O monumento do pórtico foi mantido, contudo, a estrutura foi revitalizada com a aplicação de pedra basalto na torre de concreto e a estrutura de ferro foi pintada novamente, após processo de limpeza e restauro.

Para dar um novo visual e importância para o local, que é a porta de entrada da cidade, também foi instalado um sistema de iluminação novo, que permitirá alternar as cores das luzes conforme interesse da Administração, especialmente para fazer alusão a datas especiais. Nos próximos meses, está prevista ainda a conclusão do paisagismo do espaço, com o plantio de flores e elementos decorativos.