Estância Velha promove reunião para capacitação e cadastramento para condutores de carroças

A prefeitura de Estância Velha promove, nesta quarta-feira, a primeira reunião de condutores de veículos de tração animal e propulsão humana de recolhimento de resíduos. O objetivo do encontro, que acontece no CTG Estância do Campo Grande, a partir das 14h, é realizar uma capacitação com orientações de trânsito, bem-estar animal e instruções básicas para cadastramento dos condutores.

Moradores de Estância Velha que exercem esta atividade precisam regularizar a situação, encaminhando a permissão para conduzir veículos de tração animal (carroças), e também de propulsão humana (carrinhos e bicicletas). Para esta quarta-feira será necessário levar documentos de identificação e comprovante de residência.

O programa, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, tem o objetivo de regularizar a atividade, priorizando moradores do município. Participarão da atividade, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social, que farão a inscrição dos condutores no Cadastro Único para Programas Sociais e agentes do Departamento de Trânsito que vão orientar sobre regras de trânsito para este tipo de veículo. O CTG Estância do Campo Grande fica na rua Lírio Pedro Fischer, 7000.

