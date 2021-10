Estância Velha realiza vacinação noturna nesta quarta-feira

publicidade

A Vigilância em Saúde de Estância Velha promove mais uma ação de vacinação noturna nesta quarta-feira para garantir e ampliar o acesso à vacina contra a Covid-19 no município. A ação acontece das 17h às 20h30min, no galpão da Secretaria de Educação e Cultura (Semec), na avenida Brasil, ao lado do Colégio 8 de Setembro.

Além de ofertar a primeira dose da Pfizer para pessoas de 12 anos ou mais, a ação também será destinada para a aplicação da segunda dose das vacinas Coronavac, intervalo de 28 dias, e Pfizer, intervalo de oito semanas. As pessoas de 60 anos ou mais, vacinadas com a segunda dose há seis meses, os profissionais da saúde, vacinados com a segunda dose há seis meses, e pessoa imunocomprometida, vacinada com a segunda dose há 28 dias, poderão procurar a Semec para se vacinar. Na mesma noite, os moradores também poderão se imunizar contra a gripe.

