Estância Velha recebe aval para promover melhorias na ERS 239

A Prefeitura de Estância Velha recebeu o aval da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) para promover as mudanças solicitadas, e que visam melhorar o tráfego de veículos na ERS 239, no cruzamento do pórtico de acesso ao município. O local tem grande incidência de acidentes, inclusive com mortes.

O prefeito Diego Francisco já avisou que a saída para acabar com os acidentes será fechar o cruzamento. Em abril, quando o pedido foi encaminhado a EGR, uma comitiva esteve in loco constatando os problemas do trecho. O retorno para quem pretende ingressar na ERS 239, vindo da cidade de Ivoti, passará a ser feito embaixo do viaduto sobre a rua Rincão. Com isso, o retorno existente junto ao pórtico seria eliminado. As obras no local devem ser iniciadas nesta semana.