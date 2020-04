Estacionamento rotativo é retomado em Uruguaiana

publicidade

Há um mês suspensas pelo decreto nº 178, de 21 de março de 2020, foram retomadas nesta segunda-feira, em Uruguaiana, na Fronteira-Oeste do RS, a cobrança e as atividades do Serviço de Estacionamento Rotativo Pago (SERP) do município.

Implantado em 12 de junho de 2018, o SERP conta com 22 agentes atuando na informação, orientação e controle do estacionamento pago, que fatura em média R$ 45 mil por mês. Os recursos arrecadados são revertidos, integralmente, em melhorias no sistema de trânsito do eixo central da cidade (equipamentos, semáforos, placas de sinalização, pintura de ruas e avenidas, entre outros).