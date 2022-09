Estacionamento rotativo volta a funcionar nesta quinta-feira em Chapecó

publicidade

O novo sistema de estacionamento rotativo de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, entrou em operação nesta quinta-feira. Até o próximo dia 26, o sistema vai operar de forma educativa. Neste período não será exigido dos usuários das vagas a cobrança do preço público na cidade com 227 mil habitantes. No entanto, os motoristas devem respeitar a rotatividade das vagas conforme a sinalização, permanecendo estacionados por no máximo duas horas na mesma vaga e na mesma face de quadra.

Segundo a Diretoria de Segurança Pública da Prefeitura, o período educativo se destina a dar ampla publicidade acerca da implantação do sistema, sendo que os funcionários da empresa contratada atuarão nas ruas informando a população sobre o funcionamento do sistema, respondendo perguntas, divulgando o aplicativo que será utilizado e cadastrando usuários interessados.

A Guarda Municipal terá um papel fundamental durante a implantação do novo sistema, realizando a fiscalização do trânsito na área abrangida pelo estacionamento rotativo e zelando pela rotatividade das vagas, neste período educativo especial. O aplicativo a ser utilizado é o Rizzo Park, que se encontra disponível para download nas plataformas App Store e no Google Play.

Além disso, o estacionamento rotativo operará segundo as normas previstas no Decreto Municipal nº 43.480/2022. O estacionamento pode ser adquirido pelo aplicativo, com as operadoras do estacionamento ou então nos postos de venda, que ainda serão definidos. Inicialmente, haverá um ponto de venda, orientação e regularização no Centro de Apoio ao Trânsito, antigo ponto de Informações Turísticas, na avenida Getúlio Vargas, em frente da Havan, no centro da cidade.

O valor da hora é R$ 2,50. A regularização custa R$ 15, sendo que R$ 7,50 serão revertidos em crédito.

