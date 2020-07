publicidade

O estado de saúde do prefeito de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral, é estável, necessitando oxigênio e corticoide

Ele está internado desde a última quarta-feira, na enfermaria na ala para pacientes com Covid-19, de acordo com boletim médico do Hospital Ernesto Dorneles, em Porto Alegre.