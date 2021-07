Estado promove audiências das concessões de rodovias

publicidade

Desta terça-feira até a próxima quinta, ocorrem as três audiências públicas para tratar das concessões de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais à iniciativa privada. Os eventos serão realizados em modalidade virtual, a partir das 14h com horário limite de término às 17h, promovidos pelas secretarias de Planejamento, Governança e Gestão de Parcerias.

A primeira audiência, nesta terça-feira, é referente ao bloco 1, com rodovias da região Metropolitana e do Litoral, além de Gramado e Canela, e abrange área com 13,3% da população do Estado (ERS 020, ERS 040, ERS 115, ERS 118, ERS 238, ERS 239, ERS 466 e ERS 474).

A segunda audiência ocorre na quarta-feira, tratando do bloco 2, com vias do Vale do Taquari, Passo Fundo e Erechim, e cobre um a área com 17,5% da população do RS (ERS128, ERS 129, ERS 130, ERS 324, RSC 453 e ERS 135 + BR 470).

E a terceira audiência será na quinta, sobre o bloco 3, abrangendo estradas da Serra, onde se concentra 12,6% da população do Estado (ERS 122, ERS 240, RSC 287, ERS 446 e RSC 453 + BR 470). Os links para as audiências estão disponíveis no site do Governo do Estado.

Até o próximo dia 18, o governo também recebe sugestões e contribuições da população para aprimorar a concessão. Interessados devem encaminhar as propostas mediante o preenchimento do “formulário de contraindicações”, também no site do governo. O documento precisa ser enviado para o e-mail consultarodovias@spgg.rs.gov.br, destacando no campo “assunto” qual o bloco.

Conforme o estudo para o edital, que deve ser lançado em setembro, estão previstos investimentos de R$ 10,6 bilhões nos 30 anos das concessões, sendo R$ 3,9 bilhões nos cinco primeiros. No plano, está a extinção da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), que hoje administra a maioria das estradas do pacote.

O governo informa que, com as concessões, pretende oferecer solução de médio e longo prazos para os gargalos de infraestrutura nas regiões, assim como garantir melhores níveis de serviço e fluidez, reduzir acidentes e gerar renda. Segundo o Estado, para implementar as melhorias, o estudo apontou a necessidade de 22 praças de pedágio. Atualmente, existem nove em operação pela EGR nas vias a serem concedidas.