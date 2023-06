Esteio contrata, de forma emergencial, empresa para ajudar na limpeza da cidade

publicidade

A Prefeitura de Esteio contratou, de forma emergencial, por 10 dias, o serviço de uma empresa especializada, para auxiliar nos serviços de limpeza e recolhimento de entulhos nas ruas da cidade após a passagem do ciclone que atingiu Esteio entre os dias 15 e 16 de junho. De acordo com o Executivo, o custo do serviço é de R$ 122,7 mil.

Com isso, duas pás carregadeiras, duas retroescavadeiras, dois caminhões tipo caçamba e uma retroescavadeira foram adicionados ao maquinário utilizado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município. Além das máquinas, com combustíveis necessários para funcionamento, foram contratados os serviços dos operadores. Atualmente, pelo menos seis retroescavadeiras e 12 caminhões sendo utilizados exclusivamente nas ações de limpeza junto as 112 ruas atingidas pelas cheias dos arroios Esteio e Sapucaia.

De acordo com o prefeito Leonardo Pascoal, a contratação de forma célere só foi possível porque o Município decretou Situação de Emergência, documento que possibilita, maior celeridade na contratação de serviços para enfrentamento dos danos causados pelo temporal. O titular da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Flávio Ourique, explica que por dia estão sendo removidos cerca de 800 metros cúbicos de entulhos, o que equivale a 800 mil litros, volume suficiente para encher mais de três vagões de trem. Flávio estima que serão necessários mais 20 dias para concluir a limpeza de forma genérica e outros 90 dias para a realização de uma operação mais fina, com ações de desassoreamento de bocas de lobo e hidrojateamento de redes de drenagem.

Segundo levantamento realizado até agora, 860 bocas de lobo foram entupidas e 23 mil metros de redes de drenagem foram obstruídos. A estimativa é de que o volume de entulhos a ser recolhido ultrapasse a casa dos 18 mil metros cúbicos.

Em Esteio, 500 pessoas ficaram desabrigadas e foram atendidas no Ginásio Edgar Piccioni, Igreja São Sebastião, e nas escolas Ezequiel Nunes Filho, Eva Karnal e Maria Marques. Quase 1,7 mil famílias (cerca de 5,8 mil pessoas) foram consideradas desalojadas.