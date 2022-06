Estrada que liga a área urbana à localidade de Esquina Gaúcha é pavimentada em Fortaleza dos Valos

publicidade

Por meio de um convênio firmado com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o município de Fortaleza dos Valos, no Alto Jacuí, concluiu a pavimentação da estrada que liga a área urbana à localidade de Esquina Gaúcha.

Foram investidos R$ 641,7 mil para o calçamento dos dois quilômetros de extensão do trecho. Deste total, R$ 449,2 mil são oriundos de recursos do Tesouro do Estado e R$ 192,5 mil são contrapartida da prefeitura. O município ficou responsável pela execução dos trabalhos, que passaram por fiscalização do Daer.

“Com a pavimentação poliédrica, os produtores rurais terão melhores condições para o transporte da safra a cooperativas e armazéns”, destaca o diretor-geral do departamento, Luciano Faustino. “Os convênios são uma modalidade eficiente de viabilizar demandas importantes para as comunidades do nosso interior, por isso recebemos com entusiasmo as parcerias propostas pelas prefeituras para melhorias na infraestrutura rodoviária”, acrescenta.

