Estradas e Rodoviária de Porto Alegre têm movimento intenso na véspera de Natal

publicidade

A Estação Rodoviária de Porto Alegre registrou grande movimento de passageiros na manhã deste sábado, véspera de Natal, em direção ao litoral e interior gaúcho. Nas estradas, o fluxo também foi intenso. A CCR ViaSul estima que cerca de 45 mil veículos devam pegar a freeway neste sábado, e outros 45 mil no domingo, rumo ao Litoral Norte. Desde a última quinta-feira, a previsão era de aproximadamente 255 mil veículos utilizando a rodovia, dos quais 162 mil iriam às praias gaúchas.

Na rodoviária, o chacreiro Jorge Luiz Barbosa aguardava para embarcar rumo a Camaquã, junto com a esposa e o neto. Eles partiriam no começo da tarde. Jorge vive no bairro Lami, em Porto Alegre, onde cuida de dois sítios. “Vamos passar o Natal perto da família. Só vamos mesmo hoje e voltamos amanhã. Não queríamos também deixar nosso neto sozinho”, comentou ele, que carregava diversas malas, quanto os demais se alimentavam.

O conferente de logística Patrick Robaina e o designer de sobrancelhas Jeferson Alvarenga são moradores de Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Eles aguardavam o ônibus rumo a São Gabriel, onde têm famílias. “Apesar de alto, acho que o movimento agora está mais baixo do que em outros anos”, opinou Robaina. Neste sábado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou ação de conscientização junto aos passageiros na rodoviária da capital e cidades do interior gaúcho, como Osório, Sant’Ana do Livramento e Eldorado do Sul.

Somente na sexta-feira, foram mais de 50 coletivos abordados e mais de mil pessoas impactadas. Conforme a PRF, os ônibus foram fiscalizados, e os passageiros orientados sobre a importância do uso do cinto de segurança e adoção de medidas preventivas para evitar ferimentos em caso de acidentes com os veículos.