Estradas gaúchas devem receber mais de 1 milhão de motoristas no feriado prolongado

Mais de 1 milhão de motoristas devem passar pelas BR 101, 386, 448 e Freeway durante no último feriado prolongado do ano. A previsão é da CCR ViaSul que administras as as rodovias.

O estudo da empresa revelou que o fluxo mais intenso será registrado na BR 386, onde são esperados mais de 236 mil veículos. Deste total, algo em torno de 156 mil motoristas seguirão rumo ao interior do RS, enquanto quase 80 mil terão a capital gaúcha como destino.

A concessionária estima que entre os dias 1 e 3 cerca de 27 mil condutores devem seguir para o Interior. Já no sábado, a previsão ultrapassa os 31 mil. Em direção para a Capital, a média diária do fluxo fica em torno dos 13 mil veículos ao longo dos seis dias.

De acordo com a CCR ViaSul, o movimento esperado na Freeway deve ficar próximo aos 232 mil veículos, dos quais cerca de 115 mil irão ao Litoral enquanto outros 116 mil rumam à Capital. No sentido Litoral são esperados, em média, 26 mil condutores para a quarta e quinta-feira, sendo estes os dias com maior movimento. O movimento nas rodovias em direção para Porto Alehre no domingo deverá ser intenso, devido ao retorno.

De acordo com a concessionária, os melhores horários estão concentrados antes das 15h de quarta-feira e após as 13h de quinta-feira. Para a volta, condutores devem evitar o horário após as 16h no domingo e a manhã da segunda-feira, principalmente entre 7h e 10h.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia amanhã a Operação Finados nas rodovias federais do território nacional. Até as 23h59 de domingo, o efetivo estará mobilizado nos locais de maior incidência de acidentalidade, para garantir a fluidez do trânsito e levar mais segurança a quem vai viajar nesse período.

Já os 17 aeroportos da Infraero devem receber 190,4 mil passageiros entre os dias 1 e 6 de novembro. Estão previstos 1.728 voos no período, entre pousos e decolagens.

A estimativa é de que os dias mais movimentados sejam a quarta-feira, com 37,3 mil passageiros e 341 voos, e a segunda-feira, com 38,5 mil passageiros e 346 voos.