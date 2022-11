Estradas são desbloqueadas após protestos em Minas Gerais

publicidade

Todas as rodovias estaduais e federais que cortam o Estado foram liberadas na manhã desta quinta-feira (3), em Minas Gerais. A informação foi confirmada pelas Polícias Rodoviária Federal e Militar. Os bloqueios nas vias iniciaram depois que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) começaram a protestar contra o resultado da eleição no último domingo (30), que resultou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) referendaram, nesta terça-feira (1º), a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a "imediata desobstrução" de rodovias do país bloqueadas por caminhoneiros e apoiadores do presidente Bolsonaro.

Por volta das 06 horas da manhã desta quinta, não havia mais nenhum ponto de interdição. Na tarde desta quarta-feira (2), em Minas Gerais, havia pelo menos 40 pontos com bloqueios parciais ou totais em vias federais e estaduais. Somente durante a noite esse número caiu para menos da metade, com 18 pontos de bloqueios parciais. A redução foi verificada momentos antes do presidente Jair Bolsonaro (PL) pedir, pelas redes sociais, para que os manifestantes liberem as rodovias.