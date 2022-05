Estudantes das escolas municipais de Bom Jesus recebem uniformes escolares sustentáveis

publicidade

A prefeitura de Bom Jesus, localizada na região dos Campos de Cima da Serra, está entregando uniformes escolares sustentáveis aos alunos das escolas da rede municipal de ensino do município. O uniforme foi feito a partir da parceria firmada, em setembro do ano passado, com a empresa Encanttus Confecções, de Mormaço, dentro do programa Recicle Bem, Faça o Bem. O objetivo é conscientizar e estimular os alunos sobre a separação correta do lixo, gerando uma espécie de “troca” de embalagens recicláveis por materiais escolares ou uniformes sustentáveis. Parte da confecção dos uniformes é feita por meio do fio pet. Os abrigos têm em sua composição 30% de material reciclável e as camisetas 50%. Ao todo, são 1.156 estudantes beneficiados.

A partir da adesão ao programa o conteúdo está fazendo parte do plano pedagógico das escolas em uma ação interdisciplinar. Há um ecoponto em cada uma das cinco escolas participantes e na APAE. Desde que foi apresentado às famílias a adesão a proposta foi grande. Inicialmente a ideia era para que cada aluno entregasse no mínimo 1.600 embalagens para trocar pelo uniforme escolar. Em menos de um mês de funcionamento do programa, já teve estudantes alcançando essa pontuação. A aluna Júlia Varela de Macedo, da Escola de Educação Infantil Marieta de Oliveira Reis, juntou em um pouco mais de duas semanas 1.840 embalagens.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Márcia Freitas de Oliveira, anunciou que em julho, durante a programação da semana de aniversário de Bom Jesus, será entregue uma premiação especial aos alunos com maior pontuação desde o começo do programa nas escolas. Será premiado um aluno de cada escola. “Agradecemos aos estudantes pela dedicação e empenho, às famílias por estarem sempre presentes na caminhada do saber de seus filhos e aos profissionais da educação por abraçarem a causa”. A secretária ressaltou o trabalho das direções das escolas que se comprometeram para que o programa fosse realizado.

