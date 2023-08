Evento debate a importância da reputação na comunicação

publicidade

A Associação Brasileira de Comunicação (Abracom) no Rio Grande do Sul, com apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, promove no próximo dia 9 de agosto, das 9h às 11h, o evento "Reputação: Um Ativo Muito Valioso". Com coordenação da Diretora da Abracom no Rio Grande do Sul e da Martha Becker Connections, a jornalista e empresária Martha Becker, o encontro, que acontece no Memorial do Legislativo, no Centro Histórico de Porto Alegre, reunirá renomados profissionais da Comunicação para dois painéis, onde será discutida a relevância estratégica da reputação no cenário atual.

Para as marcas, a reputação tem se tornado um ativo cada vez mais valioso, especialmente em um contexto em que a disseminação rápida de informações através das mídias sociais e plataformas digitais pode afetar, em questão de segundos, a imagem de empresas, instituições e figuras públicas. Nesse sentido, o evento visa promover uma discussão aprofundada sobre o tema e contará com dois painéis de debate, que abordarão diferentes aspectos relacionados à gestão da reputação e à credibilidade das fontes.

A abertura do evento vai contar com a participação de profissionais experientes no campo da Comunicação, compartilhando insights e análises sobre a importância da reputação como ativo estratégico. Estarão presentes na ocasião, juntamente com Martha Becker, os seguintes profissionais: Tânia Moreira, Secretária de Comunicação do Rio Grande do Sul; Luiz Otávio Prates, Secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre; Roberto Witter, Superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; e José Nunes, Presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI).

Na segunda parte, o painel: “A Credibilidade das Fontes e os Pilares de uma Boa Reputação” contará com a presença de representantes de alguns dos principais veículos de imprensa do Estado: Márcia Christofoli, Publisher da Coletiva.net; Mauro Belo, Editor-Executivo do Jornal do Comércio; Nilson Vargas, Gerente Executivo de Jornalismo da Zero Hora, Diário Gaúcho, Pioneiro, GZH e Rádio Gaúcha; e Telmo Flor, Diretor de Redação do Correio do Povo.

“O evento proporcionará uma rica oportunidade para os participantes adquirirem conhecimentos relevantes sobre a gestão da reputação e entenderem como a credibilidade das fontes é essencial para a construção de uma imagem sólida e positiva perante o público”, destaca Martha Becker, Diretora da Abracom no Rio Grande do Sul.

O evento é destinado a profissionais da área de Comunicação, Marketing, estudantes, empresários, líderes de instituições e demais interessados no assunto.

Programação:

Abertura

Martha Becker - Diretora da Abracom no Rio Grande do Sul

Tânia Moreira - Secretária de Comunicação do Rio Grande do Sul

Roberto Witter - Superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa RS

Luiz Otávio Prates - Secretário Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre

José Nunes – Presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI)

Painel: Credibilidade das fontes e os pilares de uma boa reputação

Márcia Christofoli - Publisher da Coletiva.Net

Nilson Vargas - Gerente Executivo de Jornalismo da Zero Hora, Diário Gaúcho, Pioneiro, GZH e Rádio Gaúcha

Mauro Belo - Editor-Executivo do Jornal do Comércio

Telmo Flor - Diretor de Redação do Correio do Povo

Inscrições e informações:

As inscrições para o evento podem ser feitas antecipadamente pelo e-mail eventos@abracom.org.br , sujeitas à disponibilidade de vagas. Não perca essa oportunidade de participar de um evento que promete aprofundar os conhecimentos sobre a importância da reputação como ativo estratégico na Comunicação.