Exército celebra Dia do Soldado com solenidade no Regimento Osório, em Porto Alegre

O Dia do Soldado foi comemorado com grande celebração nesta sexta-feira, em solenidade na sede do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (3º RCG), o Regimento Osório, no bairro Partenon, em Porto Alegre. A cerimônia, que contou ainda com a entrega da medalha do Ordem do Mérito Militar ao desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), Marcelo Malucelli, além das medalhas Exército Brasileiro a 11 personalidades e do Pacificador a 23, celebrou o 220º aniversário de nascimento do Patrono do Exército Brasileiro, Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias.

A solenidade foi organizada pelo Comando Militar do Sul (CMS). “Ressalto, em particular, a atuação de Caxias no Rio Grande do Sul, e destaco que ele sempre procurou pacificar, e buscou o progresso de nosso país, defendendo os interesses daquilo que era a época do Brasil império. O legado de Caxias neste estado é excepcional, e sensacional, e quero agradecer o apoio que temos recebido de nossos soldados”, avaliou o comandante do CMS, general de exército Hertz Pires do Nascimento.

A cerimônia do Dia do Soldado, prestigiada também por convidados das autoridades, tradicionalmente condecora autoridades civis e militares com destacados serviços relacionados ao Exército, e reúne soldados dos batalhões e organizações militares em geral da área geográfica do CMS, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Neste ano, o sol e o clima ameno contribuíram para sua realização. O comandante do Exército, general de exército Tomás Paiva, disse também nesta sexta que a instituição não se coaduna com desvios de conduta e que esses atos serão repudiados e corrigidos.

A afirmação do comandante do Exército consta na Ordem do Dia alusiva ao Dia do Soldado. “Guiados pelo espírito de servir à Pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foram obrigados pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro”, afirmou.