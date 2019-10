Expocel Oktoberfest começa nesta quarta em Cerro Largo

publicidade

A 12ª Expocel Oktoberfest começa nesta quarta-feira e vai até domingo, no Parque Municipal de Exposições de Cerro Largo. A programação conta com parque de diversões, praça de alimentação, restaurante típico alemão e da etnia italiana, apresentação circense, mostra da agricultura familiar e de artesanato, além de várias atrações musicais, com destaque para as bandas Danúbio Azul e Brilha Som e o Festival Regional de Canto em Língua Alemã. Haverá também os tradicionais jogos de câmbio e do barril, além de muito chopp.

O local do evento passou por reformas de ampliação para receber o público que poderá, também, prestigiar a gastronomia alemã com cucas e linguiças.

O evento é todo gratuito, com exceção do acesso às atrações dos Bailes do Choop, no pavilhão central, que possuem preços variados de acordo com as atrações que irão se apresentar. Mais informações podem ser adquiridas através das redes sociais do evento.

A corte do evento, composta pela Rainha Taís Regina Ostwald, a primeira Princesa Jéssica Roza Moura e a segunda Princesa Eduarda Wildchen estiveram no Correio do Povo realizando a divulgação da da festa.