Exposição de orquídeas reúne cerca de 200 espécies no Mercado Público de Porto Alegre

O colorido de aproximadamente 200 espécies de flores toma conta do Mercado Público de Porto Alegre. É a Exposição de Orquídeas que acontece no local, a partir desta quinta-feira, para comemorar os 251 anos da Capital (cele no dia 26 de março). Até este sábado, um “jardim” montado pelo Círculo Gaúcho de Orquidófilos enfeita o Espaço de Eventos do Mercado Público, no térreo, com entrada gratuita. Cursos e palestras serão oferecidos, assim como orientações de cuidado para quem for comprar a planta.

Expositores de diferentes regiões do Estado participam do evento, como é o caso de Mateus Liell, de São Sebastião do Caí. Ele espera vender todas as mais de 300 plantas que trouxe para o evento, com maior expectativa para as espécies raras. “As que mais estão chamando a atenção é a orquídea negra, que está em alta, e as pequenininhas, as raras, exóticas”, afirma. As micro-orquídeas expostas chegam a ter menos de 1 centímetro e as maiores alcançam 18 cm, conforme a presidente da entidade organizadora, Lurdes Piva, mais conhecida como Dinha.

Ricardo Giusti

A flor ganha a preferência dos consumidores por ser de fácil manejo e ter espécies variadas que se adaptam ao ambiente urbano, como apartamentos, explicam os expositores. A orquídea brota normalmente uma vez por ano, em épocas distintas, de acordo com a espécie. Nesta edição da exposição de Porto Alegre, o foco é a orquídea Cattleya Labiata, que floresce antecipando a chegada do Outono. Ela é uma planta nativa do litoral do Nordeste brasileiro, sendo também conhecida como "Rainha do Sertão", mas o clima com calor de dia e frio de noite faz com que ela também se adapte aqui no Estado, segundo o vice-presidente da entidade, Carlos Chiaradia.

Além do apelo ornamental, o cultivo de orquídeas também movimenta a economia da Capital. Conforme Chiaradia, apenas na área rural de Porto Alegre são cultivadas comercialmente mais de 400 mil orquídeas. Ele explica que a Capital possui 4 orquidários que garantem o lucro direto para o setor, mas há também a economia indireta com a venda para floriculturas e supermercados, além da geração e empregos que o cultivo e comercialização garantem.

Programação:

23/03

8h às 19h - vendas de plantas (orquídeas) nos stands dos orquidários

24/03

8h às 19h - visitação à exposição de orquídeas e aos stands de vendas.

10h - Curso sobre doenças e pragas nas orquídeas (orquidófilo Bonir Dias da Silva, do Orquidário Rincão).

15h - Curso sobre cultivo de orquídeas (orquidófilo Leandro Dias Wendler).

25/03

8h às 17h - abertura da visitação à exposição de orquídeas e aos stands de vendas.

10h - Palestra sobre o cultivo de micro-orquídeas (orquidófilo Vilson Zorzetto)

15h - Palestra sobre as variedades da Laelia Purpurata (orquidófilo Eduardo Luis Masiero)