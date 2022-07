Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes ocorre nesta quinta-feira em Campo Bom

publicidade

Campo Bom sedia nesta quinta-feira o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana, evento que reúne, no Complexo Cultural CEI, a partir das 8h, prefeitos, gestores, servidores públicos e especialistas para tratar de tecnologia e inovação no desenvolvimento dos municípios. O evento é realizado pela Rede Cidade Digital (RCD) no Rio Grande do Sul. “O momento é importante para se debater inovações que possam transformar as cidades por meio da troca de experiências, conhecimentos e apresentação de soluções, políticas públicas e modelos implantados pelas prefeituras”, adiantou o diretor da RCD, José Marinho.

Temas como contratos públicos para soluções inovadoras, governos eletrônicos e como as cidades gaúchas promovem melhorias no atendimento à população por meio da transformação digital da máquina pública serão tratados no encontro. “Trata-se de oportunidade única para levar adiante as experiências exitosas que desenvolvemos aqui, bem como para aprender e avançar ainda mais com os bons exemplos de outros municípios”, enalteceu o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi.

Entre os convidados confirmados estão o diretor de Empreendedorismo Inovador da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Marcos Cesar de Oliveira Pinto; o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Joel Maraschin; o prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti; a diretora da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa), Leticia Batistela; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego de Caxias do Sul, Élvio Gianni; e a secretária de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo, Paraskevi Bessa-Rodrigues.

Segundo Maraschin, o investimento em energias renováveis é a base para o futuro do desenvolvimento das cidades. “Cada vez mais há um apelo mundial crescente para descarbonização dos países, e os municípios que tiverem mais atentos a essa pauta e preparados para receber esse tipo de investimento com certeza sairá na frente”, observou.

Durante o Fórum, a Rede Cidade Digital também realizará a entrega do título de Prefeito Inovador 2022. Para a seleção, foram considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, com o intuito de melhorar a prestação de serviços e a qualidade de vida do munícipe, bem como seu impacto no desenvolvimento socioeconômico. O Fórum para os municípios gaúchos é uma parceria entre a RCD e a Prefeitura de Campo Bom. A programação completa está disponível no site do Sympla.

