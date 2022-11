Fórum ESG discute a sustentabilidade das empresas em Porto Alegre

publicidade

Pensar o meio ambiente para garantir um futuro com mais qualidade de vida. Esta foi uma das principais discussões do Fórum ESG, parte da programação da Virada Sustentável Porto Alegre, que em 2022 chega a sua 7ª edição. O evento ocorreu nesta sexta-feira, na Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico, reunindo experiências de empresas e empreendedores diversos. Por volta de 100 pessoas participaram da abertura, mas a Virada em si deve reunir cerca de 50 mil participantes, conforme a organização.

Ela segue com programações variadas gratuitas por três finais de semana, até o próximo dia 27. “A Virada tem um propósito muito claro, que é a valorização do debate da sustentabilidade e a promoção da plataforma 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este fórum quer falar para as empresas sobre seus compromissos sustentáveis, do ponto de vista dos desafios ambientais, de governança e sociais, que vem a ser o significado da sigla ESG”, diz um dos coordenadores da Virada Sustentável, Vitor Ortiz.

A primeira atividade do Fórum ESG teve apresentações de Glaucia Terreo, Carmynie Xavier e Lisiane Lemos, mas, antes, houve uma fala de representantes da Sulgás, CEEE Grupo Equatorial e CMPC, patrocinadores do evento. “Apoiamos a Virada Sustentável, pois ela está totalmente coerente com a estratégia da companhia. Isto está ligado com o maior projeto que estamos tratando agora, o BioCMPC, permitindo uma redução de 65% nas emissões de gases de efeito estufa em nossa unidade industrial de Guaíba, e que compõe um compromisso maior da companhia de neutralidade de carbono”, disse a gerente de Sustentabilidade da CMPC, Maurem Alves.

O secretário Municipal de Cultura e Economia Criativa, Gunter Axt, afirmou na abertura que o evento valoriza as práticas sustentáveis na cidade. “A cada edição, ele nos coloca uma reflexão sobre a natureza e as questões climáticas. O fato de estarmos chegando à 7ª edição mostra que a Virada está muito bem integrada ao calendário da cidade. Por meio da arte e da cultura, ela vai deixando importantes legados”, salientou. Neste final de semana, a Virada Sustentável ainda realiza atividades na Associação Cultural Vila Flores, no 4º Distrito