FAB simula cenário de guerra em exercício conjunto no Rio Grande do Sul

publicidade

O sábado foi de visitação da imprensa às ações do 6º Exercício Conjunto (EXCON) Escudo-Tínia, envolvendo militares da Força Aérea Brasileira (FAB), Exército e Marinha. A ação, comandada a partir da Base Aérea de Canoas (BACO), e realizada ainda na base de Santa Maria (BASM), além de uma área geográfica de cerca de 16 mil quilômetros quadrados próxima aos municípios de Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista, simula um conflito regional de guerra convencional. A ideia é treinar as respostas a um possível embate com o inimigo.

Os jornalistas convidados puderam embarcar em uma aeronave C-105 Amazonas, utilizada pela FAB para o transporte de suprimentos e tropas, para ir de Canoas a Santa Maria, onde também acompanharam o salto de paraquedistas do Grupo de Aviação (GAv). Segundo o comandante da Baco e diretor da EXCON Escudo-Tínia, coronel Marcelo Bussmann, a simulação tem como objetivo o treinamento dos militares da FAB para operações de guerra, embora não esteja sendo utilizada munição real, bem como o chamado adestramento dos tripulantes de todas as Forças Armadas, que participaram com suas unidades de tiro.

“A operação tem se desenvolvido muito bem desde o início, a partir da vinda dos militares, e esta é uma área muito favorável para este tipo de operação. O tráfego aéreo do Rio Grande do Sul é relativamente reduzido, possibilitando haver certo grau de liberdade para operá-la”, afirmou ele. A visita da imprensa estava inicialmente prevista para a última sexta-feira, porém foi adiada para sábado em razão das condições climáticas desfavoráveis.

Em Canoas, também foi possível visualizar a decolagem de caças modelo F-5M Tiger, assim como uma aeronave E-99M, utilizada como radar, um P-95BM Bandeirante, outro C-97 Brasília, entre outros. O embarque a Santa Maria ocorreu pouco depois do meio-dia, em uma viagem de cerca de 50 minutos. Na base aérea local, estão sediadas as operações da Marinha no EXCON, os repórteres e fotógrafos conferiram os equipamentos militares e puderam interagir com os membros da FAB.

O comandante da BASM e co-diretor da Escudo Tínia, coronel Luciano Marchiorato, disse que o desafio da operação é justamente a comunicação entre as três Forças Armadas. “Ela realmente é o que faz a diferença no sucesso do combate. Quando iniciamos a Escudo-Tínia, era um exercício basicamente de combate aéreo, mais simples. Com o passar do tempo, fomos adaptando cenários mais realistas para conseguir englobar toda a parte da guerra, como resgates e o envolvimento dos paraquedistas. Sempre fazemos esta adaptação para torná-la a mais real possível”, salientou Marchiorato.

Logo na sequência, houve boa dose de adrenalina, pois a segunda parte da visualização do exercício envolveu acompanhar a decolagem do C-105, com seis paraquedistas, para o registro de imagens. Uma segunda aeronave idêntica decolaria com mais 28 militares do GAv, no entanto, problemas técnicos no avião impediram a subida desta. Assim, já em pleno ar, a rampa do avião foi aberta, e cerca de 15 minutos depois, houve a abertura da parte traseira da aeronave.

Por volta de dez minutos depois, a luz verde no interior do C-105 acendeu, os paraquedistas bradaram um grito de guerra e saltaram no ar gélido. Os jornalistas ali presentes se amontoaram como puderam para os registros, dentro de todas as normas possíveis de segurança, mas que duraram poucos segundos. Na sequência, já no final da tarde, a aeronave partiu novamente rumo a Canoas, e depois de volta a Santa Maria, para desembarque dos respectivos profissionais. O EXCON Escudo-Tínia iniciou no último dia 31 e termina no próximo dia 17, envolvendo neste ano 33 aeronaves e 1,2 mil militares de diversas regiões do país.