Fachada de prédio desmorona no bairro Floresta, em Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre determinou a interdição de um prédio comercial vazio de dois pavimentos, cuja fachada desabou totalmente na manhã desta terça-feira na rua Doutor Barros Cassal, no bairro Floresta. A Diretoria-Geral de Fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança também foi mobilizada.

Houve ainda o bloqueio total da via pública no local para pedestres e veículos, sendo acionada a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para sinalizar o trecho, que fica entre as avenidas Alberto Bins e Cristóvão Colombo.

A queda da estrutura não atingiu nenhuma pessoa ou veículo. O efetivo do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) compareceu no local. A concessionária CEEE Equatorial esteve presente para verificar a situação da rede de energia elétrica.

O proprietário do imóvel, onde funcionava uma lavandeira há sete meses, terá agora de apresentar laudo estrutural sobre a edificação.O responsável pelo prédio informou que ainda nesta terça-feira uma equipe de obra retirará os elementos que ficaram com risco de queda e providenciará o fechamento do local.