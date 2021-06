Falha técnica em refrigerador pode ter inutilizado vacinas contra Covid-19 em São Leopoldo

publicidade

A Secretaria de Saúde de São Leopoldo (Semsad) comunicou, nesta quarta-feira, o possível dano em pelo menos 4 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o secretário de Saúde, Marcel Frison, foi constatada uma falha técnica em um dos novos refrigeradores da rede frio da Vigilância em Saúde, no último domingo, o que provocou a alteração na temperatura do armazenamento do equipamento, comprado em abril. Nos refrigeradores, estavam armazenados 4,5 mil imunizantes contra a Covid-19.

"Esses equipamentos emitem um alarme imediato, caso ocorra alteração de temperatura, além de comunicar profissionais da saúde sobre a situação através de uma chamada telefônica. Isso, porém, não ocorreu. O que fez com que detectassem o problema de maneira tardia", disse Frison.

A Vigilância Estadual de Saúde comunicou o fato e solicitou a análise do estoque. O Estado averigua com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e fabricantes se os imunizantes podem ter sofrido alguma alteração. Enquanto isso, esta parcela do estoque ficará bloqueada para uso.

A Semsad solicitou imediatamente a empresa fornecedora do equipamento manutenção e averiguação do problema. O relatório técnico extraído na manhã desta quarta indica uma oscilação de temperatura a partir das 17h40min do domingo até as 8h da segunda.

A empresa já manifestou que houve um problema técnico com um dos equipamentos, com a queima do nobreak e alteração na regulagem. O refrigerador adquirido no início deste ano para a campanha de vacinação contra a Covid-19 possui alarme de alteração e sistema de notificação nos celulares da equipe da rede de frio, o que não ocorreu por falha técnica do produto.

A Prefeitura de São Leopoldo informa que está tomando todas as medidas cabíveis em relação à situação. Além da manutenção obrigatória pela cláusula de garantia do equipamento, irá mover ação judicial caso se efetivem danos ao erário público e à população. A campanha de imunização segue de acordo com as doses disponíveis.