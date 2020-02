Falta de água atinge cerca de 200 mil moradores em Caxias do Sul

publicidade

O rompimento em adutora do Faxinal provoca falta de água em mais de 140 de bairros e loteamentos de Caxias do Sul e deixa cerca de 200 mil pessoas sem o fornecimento. Inicialmente, houve o rompimento em uma adutora de 500mm na tarde de sexta-feira. As equipes do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Samae) consertaram o problema por volta de 3h deste sábado.

Um novo rompimento fez com que os trabalhos tivessem que reiniciar e permanecessem durante todo o sábado. O Samae comunica que, por esse motivo, não está sendo possível fazer o bombeamento de água bruta até a Estação de Tratamento do Parque da Imprensa. O conserto está sendo feito em uma área de mata que apresenta muitas dificuldades.

As equipes trabalham para finalizar o trabah até início da noite. A previsão é que o fornecimento de água seja restabelecido até a tarde de domingo, e, nas partes mais altas, na madrugada de segunda-feira. A equipe de informações do 115 está de plantão.