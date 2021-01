Falta de chuva motiva medidas em Bagé

publicidade

Com a diminuição dos índices pluviométricos na região de Bagé, a garantia do abastecimento na cidade volta a ser motivo de preocupação no Departamento de Água e Esgotos (Daeb). Conforme a autarquia, as medidas a serem tomadas foram debatidas entre a direção geral e o corpo técnico de servidores nesta quarta-feira.

Dados técnicos foram analisados, como os níveis das barragens e o panorama climático para este verão, que ainda coloca como irregulares e abaixo da média as chuvas para os próximos meses. Em dezembro, choveu apenas 86,7 milímetros, insuficientes para manter os níveis nas altas temperaturas.

Segundo o Departamento, medidas como a utilização de poços artesanais e o bombeamento da água armazenada na parte já executada da barragem da Arvorezinha começam a ser colocadas em prática. Um decreto municipal proibindo lavagem de automóveis e o desperdício será outra ação para minimizar o consumo.

O Daeb pede para a população fazer o uso racional sempre que possível, reutilizando água de piscinas, lavadoras e tomando medidas de economia. O nível da barragem Sanga Rasa está em 3,05 metros negativos, o da Piraí, em 2,30 metros abaixo do normal e o da Emergencial encontra-se 0,30 metros aquém do limite máximo.

“A intenção é garantirmos o abastecimento. Temos dois meses de verão pela frente e o prognóstico do clima mostra que a estiagem vai se manter no Estado. Caso necessário, voltaremos ao rodízio do abastecimento”, disse o diretor do Daeb, Eduardo Mendes.

