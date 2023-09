Família recomeça a vida em Estância Velha após enchente histórica no RS

publicidade

Depois de 25 anos de vida constituída em Muçum, cidade do Vale do Taquari afetada pela enchente histórica que assolou o Rio Grande do Sul na última semana, a família dos aposentados Amantino Flores de Oliveira, 68, Olga Salini, 66, e Fernando Salini de Oliveira, 25, vai recomeçar tudo em Estância Velha. O bairro escolhido foi o das Rosas, na Rua São Geraldo. E para iniciar a nova fase, eles tiveram o auxílio da Prefeitura de Estância Velha, que por meio do Gabinete do Prefeito Diego Francisco, e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho (SEDEST), possibilitou equipar a casa recentemente alugada com auxílio de parentes. Para isso, a Prefeitura entregou na tarde de segunda-feira, dia 11 de setembro, uma série de doações recentemente arrecadadas em uma campanha de solidariedade com os municípios atingidos.

O próprio prefeito Diego Francisco fez questão de dar as boas-vindas. “Estive na região e na cidade de Roca Sales e vi de perto cidades que foram totalmente destruídas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Município. Espero que sejam muito felizes por aqui”, destacou o prefeito, que também reforçou a solidariedade dos estancienses que estão se engajando nas doações. Segundo a Defesa Civil, Estância Velha, já foram recebidas mais de 15 toneladas de doações no Município.

Entre os utensílios entregues para a família de Amantino e Olga estavam uma geladeira, uma mesa com quatro cadeiras, um fogão, uma cesta básica e vários utensílios de cozinha. Além disso, Fernando será encaminhado para sua matrícula e atendimento na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), via SEDEST.

“No dia da enxurrada ficamos ilhados no segundo piso de nossa casa. Rezamos muito, pois não sabíamos mais o que fazer. Acordamos graças ao barulho de nossa cadelinha, que veio junto para Estância”, apontou Amantino. “Não quero mais voltar para lá depois de tudo isso”, completou. A entrega também contou com a presença do titular da SEDEST, Pablo Gomes, e da chefe de departamento, Francine Gross Bonalume.

Veja Também