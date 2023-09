Famílias aguardam nível do rio Jacuí baixar para voltar para casa em Triunfo

publicidade

A instabilidade climática na região de Triunfo tem impactado negativamente o recuo do rio Jacuí. De acordo com a Defesa Civil do município, nesta manhã de terça-feira, o nível está marcando 4.89, superando a cota de cheia de 4.38 metros. A situação atual impede que 20 pessoas, de quatro famílias, atualmente abrigadas no Parque Cambotá, retornem às suas casas.

Desde o início deste mês, nove mulheres, quatro crianças, um bebê e seis homens têm encontrado refúgio no abrigo. Esses moradores pertencem à rua Adão Tavares, situada no centro da cidade, uma das áreas mais afetadas pelas chuvas intensas e pelas inundações decorrentes do aumento do nível do rio.

A Defesa Civil enfatizou que o rio Jacuí deve atingir um nível inferior a 4 metros para que essas famílias possam voltar para suas casas, pois, atualmente, suas residências permanecem alagadas.

Em 7 de setembro, o rio atingiu uma marca crítica de 6,64 metros. O maior nível registrado ocorreu em maio de 2022, com 4,33 metros.

Outros locais afetados, como Ponta Rasa, Pontal, Passo Raso, Porto Batista, Praia Grande, General Neto, Porto da Belinha, Praia do Estaleiro, Praia da Olaria, Porto da Barca, Rua Flores da Cunha e Rua Fernando Ehlers, também enfrentaram problemas, mas já não apresentam dificuldades significativas de acesso.