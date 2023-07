Famílias começam a voltar para casa em São Sebastião do Caí

publicidade

Equipes da Defesa Civil de São Sebastião do Caí seguem monitorando o nível do Rio Caí, que está baixando lentamente desde a madrugada de sexta-feira. Na manhã deste domingo, o nível do leito estava na marca de 9,44m, sendo que o pico máximo foi de 12,55m às 19h do dia 13 de julho. Conforme a medição, ele reduziu 94 centímetros nas últimas 13 horas e saiu da cota de inundação.

Ainda no sábado começou o retorno das primeiras famílias abrigadas pela Prefeitura e Defesa Civil, aos seus lares. A ação contou com o auxílio da equipe da Administração municipal, Defesa Civil com o apoio dos Gideões. Também no sábado a equipe da Secretaria de Obras iniciou a operação de limpeza de algumas ruas onde o nível da água do rio baixou. Muitas ainda aguardam a redução do nível do Rio Caí nos dois abrigos montados pela Prefeitura, provavelmente até este domingo, pois ainda há alguns pontos no bairro Navegantes alagados.

