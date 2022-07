Famílias recebem certificados de regularização fundiária em Caxias do Sul

publicidade

Moradores do loteamento Vitória, em Caxias do Sul, receberam nesse sábado os certificados de regularização fundiária. Mais 101 famílias foram contempladas com a titulação de seus imóveis nesta etapa do programa Esse Terreno é Meu, realizado pela prefeitura municipal.

A regularização do loteamento foi iniciada em setembro do ano passado. Ao todo, 455 famílias foram cadastradas, o que corresponde a 392 lotes. Já foram entregues 202 certificados de regularização. Mais 64 serão entregues nos próximos dias.

Ainda no sábado, o prefeito Adiló Didomenico e o secretário do Urbanismo, João Uez, estiveram reunidos com os moradores do loteamento Centenário II, próxima área que será contemplada com o programa Esse Terreno é Meu. O loteamento possui cerca de 400 lotes com, aproximadamente, 600 famílias. O cadastramento será nos dias 3, 4, 6, 8 e 9 de agosto no ginásio da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dolaimes Stedile Angeli.

João Uez destacou que a regularização das moradias será feita pela prefeitura de forma gratuita conforme lei municipal. O prefeito Adiló frisou que a nova legislação municipal está proporcionando agilizar a regularização fundiária. “O sonho de muitas famílias começa a sair do papel. Começamos a transformar em realidade aquilo que há muitos anos se buscava. O princípio da dignidade da pessoa é ser dono de fato daquilo que possui".

