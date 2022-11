Famurs agracia 36 prefeituras com o 4º Prêmio Boas Práticas

publicidade

Foram reconhecidos em cerimônia na noite de quarta-feira os vencedores do 4º Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal. De 557 projetos concorrentes, de 220 prefeituras, foram premiados 45, de 36 municípios. Para avaliação, foram considerados critérios como inovação, criatividade, aplicabilidade, sustentabilidade, perenidade e impacto social.

Receberam a distinção os municípios de Agudo, Alegrete, Antônio Prado, Aratiba, Bagé, Camargo, Canguçu, Dom Feliciano, Doutor Ricardo, Erechim, Frederico Westphalen, Gravataí, Guaporé, Lajeado, Lavras do Sul, Mampituba, Marau, Novo Hamburgo, Panambi, Parobé, Pedro Osório, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Maria, Santiago, Santo Antônio da Patrulha, Santo Augusto, São José do Norte, São Leopoldo, Soledade, Travesseiro, Tupandi, Venâncio Aires e Xangri-Lá.

A premiação foi realizada no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, junto ao Smart Cities Park, voltado para a inovação e empreendedorismo na gestão pública municipal. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus, de 1º, e 2º e 3º lugares, além de certificado, atribuindo o selo de boas práticas às ações das prefeituras. “Os projetos que hoje saem vitoriosos possuem acima de tudo um DNA: fazem a diferença na vida dos moradores dos seus municípios e trazem resultados reais para as suas cidades. Nada é mais inovador do que promover uma mudança real”, salientou o presidente da Famurs e prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno.

Promovido pela Famurs, o prêmio visa identificar, reconhecer, disseminar e estimular a realização de práticas bem sucedidas, inovadoras e replicáveis, desenvolvidas pelas administrações municipais, que contribuam para a implementação de políticas públicas locais. A iniciativa conta com o patrocínio de Banrisul, Gênios Educacional, 1Doc, GOVBR e Badesul.