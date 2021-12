Farroupilha prepara retomada da Fenakiwi

publicidade

Depois de ter sido adiada por dois anos em função da pandemia de Covid-19, a prefeitura de Farroupilha confirmou a realização da 24ª Fenakiwi e 2ª ExpoFarroupilha, para ocorrer de 08 a 25 de julho de 2022 aos finais de semana.

Conforme a Emater no auge da cultura, em 2010, o município de Farroupilha tinha 130 hectares cultivados por 70 produtores e uma produção de 2.350 toneladas. Hoje, 45 produtores cultivam uma área de 60 hectares, com uma produção de apenas 450 toneladas em 2020. Esse declínio foi provocado pela Ceratocystis fimbriata, uma doença que apareceu há cerca de 10 anos na região e só atacou o kiwizeiro no Brasil, provocando a morte de plantas, principalmente no RS e SC, e causando prejuízos aos produtores. Isso levou instituições de ensino, pesquisa e extensão e empresas privadas a se unirem em um projeto de pesquisa para encontrar soluções para o problema.

A 24ª Fenakiwi e 2ª ExpoFarroupilha tem na presidência o empresário e engenheiro Agrônomo Gervásio Silvestrin. A diretoria conta ainda com Fernando Silvestrin na direção geral; Regina Celia Ducati como diretora de marketing; Argídio Schmitz na direção de infraestrutura; Eliane Trevisol Dal Ponte na diretoria Jurídica e Arielson Arsego como diretor de assuntos comunitários. A direção da festa realizou, nesta semana, a primeira reunião onde foi feita a primeira lista geral de tarefas para execução da feira, bem como a divisão de atribuições de cada integrante.

O prefeito Fabiano Feltrin salientou a importância de promover uma festa de forma conjunta e para todos. “Voltamos o evento à data original, durante o período de inverno, estimulando as vendas das malhas e aproveitando o momento das férias escolares. Tenho certeza que os farroupilhenses vão se orgulhar da festa que será realizada e os turistas sairão daqui muitos satisfeitos, podendo usufruir também das nossas tantas potencialidades, nas mais diferentes áreas”, finalizou.

