Farroupilha promove testagem em formato drive-thru para controle de casos após festas de Ano Novo

publicidade

O município de Farroupilha promove no sábado uma nova edição de testagem massiva para identificar casos positivos de Covid-19. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, e pela Associação Pró-Saúde, com o objetivo de identificar e isolar imediatamente novos focos após a realização das festas de final de ano.

A ação ocorre na Universidade de Caxias do Sul – Campus Farroupilha, das 8h30min às 16h sem fechar ao meio-dia. A testagem é gratuita e aberta para todos que moram ou trabalham em Farroupilha, a partir dos 12 anos. No ato, é preciso apresentar comprovante de residência ou documento que ateste o exercício da atividade no município.

Serão aplicados os testes antígenos por swab nasal, chamados de teste do cotonete, que detectam o vírus ativo, geralmente no período do primeiro ao sétimo dia do início dos sintomas.

Veja Também

Já em Bento Gonçalves, também no sábado, a Secretaria da Saúde realiza o mutirão de vacinação na Via del Vino. A Unidade Móvel estará no local das 8h às 11h30. Serão aplicadas segunda dose e dose de reforço das vacinas contra covid-19, e a vacina contra influenza.

Para dose de reforço podem procurar o serviço de saúde pessoas com mais de 18 anos que realizaram a segunda dose (Pfizer, Coronavac, Astrazeneca/Covishield) no intervalo de quatro meses.