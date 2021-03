Farroupilha suspende o passe livre no transporte coletivo para idosos

publicidade

O Comitê Municipal de Atenção Coronavírus município de Farroupilha decidiu pela suspensão do passe livre para idosos no transporte coletivo, com o objetivo de evitar aglomerações e, sobretudo, contaminação de pessoas com alto risco de complicações. Na reunião virtual ocorrida na tarde do sábado, o comitê também suspendeu a restrição do estacionamento em ruas centrais da cidade.

Ainda durante o encontro, foi sugerido e aceito pelo grupo a ampliação da fiscalização para uso de máscaras, principalmente, em locais públicos, inclusive passível de multa em caso de descumprimento, conforme prevê o decreto estadual. Além disso, votou-se pela continuidade da vigência do decreto municipal que suspende a cobrança do estacionamento rotativo pago enquanto a classificação da bandeira para o município no mapa de distanciamento controlado do Governo do Estado for preta.

O prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, reforçou a necessidade quanto ao uso obrigatório da máscara e dos cuidados com a disseminação do vírus.

