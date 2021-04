Farroupilha vacina moradores contra febre amarela após contaminação em bugio

publicidade

Após confirmação de febre amarela em um bugio encontrado morto no bairro Santa Rita, no município de Farroupilha, a prefeitura solicitou que os moradores desta localidade e da zona rural próxima se vacinem contra a doença. A imunização ocorre a partir desta segunda-feira (26) até a próxima sexta-feira (30), exclusivamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cruzeiro, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, mediante agendamento. A marcação deve ser feita pelo telefone 3268-4614.

A prefeitura lembra que a maior parte da população já está imunizada, visto que em 2009 houve uma grande mobilização pela vacinação devido ao aumento de casos no Rio Grande do Sul. Adultos que já receberam a vacina, que é dose única, não precisam fazê-la novamente. Crianças a partir de nove meses devem receber a primeira dose, e aos quatro anos, a segunda dose. Em caso de dúvida se a mesma já foi feita, deve-se contatar a UBS de sua referência para confirmação. Para o interior do município, a unidade de atendimento é a UBS Central.

Cabe reforçar que os bugios não são animais transmissores da doença. Eles são picados pelo mosquito haemagogus contaminado com o vírus da febre amarela. O público de risco para a doença é, principalmente, o que vive em áreas de mata, como a zona rural. Caso sejam encontrados animais mortos, deve-se comunicar imediatamente a Vigilância Epidemiológica, pelo telefone 3261-1094.