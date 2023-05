Federação Israelita do RS convida a sociedade para dia de doação da Campanha do Agasalho

publicidade

Apesar do clima frio previsto para o mês de junho no Estado, a Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) promete um dia de muito calor no início do próximo mês. Calor humano. Em 4 de junho, a entidade realiza a edição 2023 do Iom Mitzvah, a Campanha do Agasalho da FIRS, que acontece há 12 anos.

“No ano passado nós fomos responsáveis por 40% da arrecadação de roupas da prefeitura”, conta o presidente da Federação, Marcio Chachamovich. Foram mais de 65 mil peças arrecadadas. “Esse ano, a gente quer bater esse recorde”, projetou o diretor de Marketing da Federação, Marcos Eizerik, ao diretor-presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, durante visita à sede do jornal.

O evento conta com caminhões, cedidos pela prefeitura, que percorrem ruas da Capital recolhendo doações, para facilitar o gesto de solidariedade. O convite é para todos os porto-alegrenses e quem estiver de passagem pela Capital . “É um evento da comunidade judaica para toda a comunidade”, destacou o presidente da FIRS.

Os veículos estarão circulando das 10h às 16h. Eles passarão pelos bairros Bom Fim, Santa Cecília, Cidade Baixa, Centro Histórico, Jardim Botânico, Petrópolis, Santana, Azenha, Menino Deus, Rio Branco, Moinhos de Vento, Auxiliadora e Mont'Serrat. Para participar, basta separar as doações e aguardar o caminhão passar em sua região. Também haverá um veículo fixo em frente ao Colégio Israelita Brasileiro, na avenida Protásio Alves, número 943.