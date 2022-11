Feirão da Agricultura Familiar na Casa do Produtor ocorre sábado em Itaqui

publicidade

Produtos coloniais, hortigranjeiros, conservas, panificados e doces são alguns dos itens que serão comercializados, neste sábado (12), no 15º Feirão da Agricultura Familiar, promovido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Itaqui (SAMAI), Emater/RS-Ascar, Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaqui e Maçambará.

O evento acontece, das 8h às 13h, anexo ao Centro de Comercialização e Casa do Produtor, localizado na rua Dom Pedro II, entre as ruas Paschoal Minoggio e Coronel Fernandes, no entorno do Parque Comendador Firmino (Parcão). Durante o evento, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estará com a Unidade Móvel disponibilizando testes rápidos para IST's (infecções sexualmente transmissíveis) e aferição de glicose e pressão arterial.

Também haverá feira de artesanato, promovida pelo setorial de artesanato pelo Conselho Municipal de Cultura e Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (SMECULT). A SAMAI realizará a coleta de óleo de cozinha usado e resíduos eletrônicos, além da distribuição de mudas de plantas.