Feira da Franquia em Porto Alegre fomenta negócio e inspira empreendedorismo

Com o objetivo de fomentar negócios, proporcionar conhecimento e inspirar grandes possibilidades para o empreendedorismo gaúcho e nacional começou nesta sexta-feira, no centro de eventos do Barra Shopping Sul, a Feira da Franquia. A atração que segue até o domingo apresenta cerca de 100 opções de franchising de todo o Brasil.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias brasileiro se consolidou e apresentou um faturamento de R$ 211 bilhões em 2022, projetando-se um crescimento entre 9,5% e 12% para este ano. O Rio Grande do Sul responde por 5,3% do total nacional de franquias. Isso corresponde a 6,5% de todo o faturamento do setor no país e gera cerca de 84 mil empregos diretos.

O diretor executivo da Feira da Franquia, Arvid Auras, destaca que as palestras são um dos pontos altos do evento e que 50% dos empresários presentes são de outros estados. "Temos uma grade diversificada de palestras. Elas abordam diferentes assuntos sobre o mercado de franquias e oferecem um maior entendimento e esclarecimento sobre esse segmento. A expectativa é trazer inúmeros negócios para o Rio Grande do Sul e atrair um público de mais de 3.500 pessoas nos três dias. Eu acredito que vamos fechar muitas parcerias. Estou ouvindo vários relatos de expositores sobre os contatos qualificados que podem gerar negócios no futuro”, ponderou.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae) marca presença na feira com a participação de 12 empresas destaques do projeto Expansão de Franquias. Uma dessas marcas é a Mais Natural e a dona, Sandra Marasca Martini, foi uma das participantes do Painel com Franquias Gaúchas. Ela contou que durante a sua trajetória tentou ser uma franqueada de uma das maiores empresas do Brasil e não foi aceita porque a sua cidade natal, Três de Maio, não tinha a população mínima considerada pela marca. Depois desse episódio decidiu ser uma fraqueadora. Primeiramente procurou uma consultoria e durante a caminhada encontrou o Sebrae. “Somos a única franquia do Brasil que começa no campo, produzindo grãos, e chegamos ao consumidor pelas lojas franqueadas. Hoje estamos em nove estados do Brasil. Com o Sebrae entendemos o que as outras pessoas estão vivendo. Compartilhar as histórias de negócio é enriquecedor”, avaliou.

Como exemplo do caminho trilhado em outra área de negócio, o empresário de Canoas, do ramo de tecnologia, Vanderlei Carvalho dividiu um pouco da sua experiência com a sua marca Remot. Sistemas. Ele revelou que sua motivação para ser um franqueador foi poder mostrar um caminho sem tantas barreiras para novos empresários. “Tivemos que quebrar muitos paradigmas que existem no ramo da tecnologia do Rio Grande do Sul. Pensei em criar parceiros, não concorrrentes. Eles não precisam passar pelo trabalho que passei e podemos crescer juntos. Com a ajuda do Sebrae estamos com quatro franquias. Hoje, para mim, é o melhor sistema de crescimento para uma empresa. Eles têm suporte para tudo”, ressaltou.

Outro participante da Feira da Franquia é o dono da marca da Casa do Sushi, Carlos Vargas, de Balneário Camboriú. Ele afirmou que sua presença é com a intenção de atração de marca. Além de querer conhecer de perto o perfil dos empresários e investidores gaúchos. “Comecei a empresa com a intenção de levar o sushi para mais pessoas. Com um valor mais acessível. Atualmente tenho 32 lojas em três estados: Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Hoje, aqui na Feira, já abri uma possibilidade de fechar negócio”, declarou.