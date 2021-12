Feira de Natal começa nesta segunda no centro de Canoas

publicidade

Inicia nesta segunda-feira, no centro de Canoas, a tradicional Feira de Natal, perto do calçadão da cidade. Com a oferta de uma variedade de presentes de Natal, artigos de decoração, artesanato, alimentação, plantas e flores, o evento acontece na rua Tiradentes, entre a rua 15 de Janeiro e a avenida Getúlio Vargas. Serão 150 comerciantes, distribuídos em 30 bancas, atendendo os visitantes das 9h às 19h30min, até 24 de dezembro.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Simone Sabin, a Feira de Natal é uma ótima oportunidade para aquisição de presentes de qualidade gastando menos. “Além de trazer mais opções criativas e de custos diversificados ao consumidor, também proporciona maior visibilidade aos artesãos locais. Fomentar a economia solidária é investir no desenvolvimento econômico e social da cidade”, destacou.

Ainda segundo Sabin, a expectativa desta edição é superar os números de 2019, que somaram R$ 123 mil em comercialização. A Feira de Natal é realizada por meio de uma parceria entre a prefeitura de Canoas e o Fórum Canoense de Economia Solidária.

