Feira de Padaria, Gastronomia e Hotelaria acontece em Novo Hamburgo

A 2ª edição da Sulserve – Feira de Padaria, Gastronomia e Hotelaria teve início ontem, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. O evento, que ocorre até quinta-feira, das 13h às 20h, reúne profissionais e expositores com lançamentos de equipamentos e produtos alimentícios para panificadoras, confeitarias, sorveterias, restaurantes, bares, cafés, bistrôs e hotéis. O Fórum Sulserve oferece palestras gratuitas sobre empreendedorismo gastronômico, gestão de restaurantes, apostas de marketing de relacionamento em hotelaria, tendências mundiais em padarias e a arte da confeitaria.

O diretor da Fenac, Márcio Jung, destaca a ampliação da Sulserve para este ano. “Tínhamos uma situação de carência na região Sul do Brasil para o segmento que está sendo suprida. Prova disso é que estamos satisfeitos em ampliar 40% do espaço físico da feira nesta edição.” A presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria e de Massas Alimentícias e Biscoitos do RS (Sindipan), Carla Carnevali Gomes, diz que a troca de experiências a partir da feira possibilita o conhecimento e atualização do pequeno e médio empresário.