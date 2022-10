Feira do Livro de Sapucaia acontece na Praça General Freitas e conta com 10 bancas de livreiros

publicidade

Com 10 bancas de livreiros, uma diversidade de obras literárias e uma extensa programação com atrações culturais, a Feira do Livro de Sapucaia do Sul segue recebendo visitantes até o próximo domingo. Com estandes de livros voltados para o público adulto, infantil, masculino, feminino e estudantil, a tenda montada no centro da Praça General Freitas recebe amantes da literatura das 10h às 18 horas.

Neste ano, com o tema: “Ler é Cativar a Alma”, a programação ainda conta com lançamento de livros e publicações diversas, teatro, sessões de autógrafos, contação de histórias e muitas outras ações que vão estar à disposição da população Sapucaiense. O evento é promovido pela prefeitura municipal e tem como objetivo o fomento a cultura da leitura, a divulgação do conhecimento através dos livros e o incentivo às práticas culturais.

O patrono da feira 2022 é Luiz Coronel, nascido em Bagé, em 16 de julho de 1938, professor, prosador, poeta, letrista, dicionarista, comunicador e palestrante. Entre 1965 e 1970, exerceu a magistratura em comarcas gaúchas. Com mais de 70 obras publicadas, recebeu prêmios no Brasil, Espanha e México e tem edições traduzidas para o inglês e alemão. A série de livros infantis "Coleção Esquilo" chegou a atingir cem mil exemplares distribuídos em feiras da região.

Sua obra principal localiza-se dentro da temática regional Gaúcha. Integrou o momento da música regional reconhecido como marco da reformulação de linguagem da Música Popular Gaúcha. Em 2012 foi patrono da feira do livro de Porto Alegre, somando-se até hoje com mais de 20 cidades que o elegeram patrono de suas feiras do livro.